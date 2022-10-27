ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte beklentilerin üzerinde büyüdü
ABD ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yıllıklandırılmış bazda yüzde 2,6 büyüdü.
ABD ekonomisi, dış ticaret açığının daralmayı sürdürmesiyle üçüncü çeyrekte yüzde 2.6 artışla beklentilerin üzerinde büyürken, bu büyüme faiz artırımlarının tüketici harcamaları üzerinde baskı oluşturduğu dönemde ekonominin durumuna ilişkin fazla iyimser bir tablo sunabilir.
ABD öncü gayrisafi yurt içi hasılası (GSYH) üçüncü çeyrekte beklentilerin üzerinde büyüyerek geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2.6 arttı.
Ekonomistler, ABD ekonomisinin üçüncü çeyrekte %2.4 büyüyeceğini tahmin etmişlerdi.
ABD ekonomisi ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 0.6 daralmıştı. Öncü GSYH verisine göre, ABD ekonomisi üst üste daraldığı iki çeyrekten sonra ilk kez büyüdü.