ABD ekonomisinde hafif toparlanma bekleniyor

ABD'de ekonomik büyüme hızının, şirketlerin artan ihracatı ve güçlü seyreden makine teçhizat harcamalarıyla ikinci çeyrekte hafif toparlanması bekleniyor.

Ancak Ticaret Bakanlığı'nın bugün açıklayacağı ikinci çeyrek büyüme verilerinin, ABD Merkez Bankası'nı (Fed) agresif şekilde para politikasını sıkılaştırmaya iten yüksek enflasyon nedeniyle ekonominin ivme kaybettiğini göstermesi bekleniyor.

Reuters anketine göre ABD gayrı safi yurtiçi hasılanın (GSYH) geçen çeyrekte yıllık bazda yüzde 0.5 artması beklenirken, ekonomistlerin tahminleri yüzde 2.1 daralma ile yüzde 2 büyüme arasında değişiyor.

Dün açıklanan veriler ise Haziran'da ticaret açığının yedi ayın en düşük seviyesine indiğini gösterdi.

Verilerin ardından JP Morgan ikinci çeyrek GSYH büyüme hızı tahminini yüzde 0.7'den yüzde 1.4'e çıkarırken, Goldman Sachs de tahminini yüzde 1'e yükseltti. Atlanta Fed ise ikinci çeyrekte ekonomide yüzde 1.2 daralma bekliyor.

Rekor seviyede gerçekleşen ihracatla daralan ticaret açığının ABD'nin ikinci çeyrek büyümesine yüzde 1.5 katkıda bulunacağı tahmin ediliyor. Böylece ticaretin GSYH'yi aşağı çektiği üst üste yedi çeyreklik dönem sona ermiş olacak.

ABD'de konut sektörünün ve tüketici güveninin zayıf kaldığını gösteren anketler ikinci çeyrekte de GSYH büyüme hızının negatif olacağı beklentisi doğurmuştu. İlk çeyrekte ekonomi yüzde 1.6 daralmıştı.