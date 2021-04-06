“ABD ekonomisinden yılın ikinci yarısında güçlü performans bekliyorum”

ABD Merkez Bankası (fed) Cleveland şubesi Başkanı Loretta Mester, maliye ve para politikasının destekleri sürdüğü sürece ABD ekonomisinden yılın ikinci yarısında güçlü performans beklediğini söyledi.

Ancak Mester, bu büyümenin desteklenmesine yardım eden gevşek para politikasından uzaklaşmak için henüz hazır olunmadığını vurguladı.

Mester, "Çok güçlü bir ikinci yarı göreceğimizi düşünüyorum, ancak hala politika hedeflerimizden uzaktayız" diye konuştu.

Mart ayı tarım dışı istihdam rakamlarının oldukça tatmin edici olduğunu ve bir büyüme dinamiğine işaret ettiklerini de vurgulayan Mester, olumlu verilere rağmen ABD'de istihdamın hala Şubat 2020 seviyesini 8,4 milyon altında olduğuna da dikkat çekti.

Mester, "Para politikasına yaklaşımımızda çok bilinçli bir şekilde ihtiyatlı olmamız gerekli" dedi.

Arz taraflı şokların etkisi ile ortaya çıkan yüksek fiyatların 6 ay kadar sürebileceğini de ifade eden Mester, önümüzdeki birkaç ay enflasyon yükselse de uzun vadeli ve anlamlı bir etki olmayacağını da savundu.