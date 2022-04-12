ABD enflasyonu için 'olağanüstü' bekleyiş

ABD'de 40 yılın zirvesindeki enflasyonun mart ayında yeni zirvesini görmesi bekleniyor. Beyaz Saray da bugün açıklanacak enflasyon verisinin “olağanüstü yüksek” olacağı görüşünde.

Günlük basın toplantısında Rusya-Ukrayna savaşı ve ABD'deki yüksek enflasyona ilişkin soruları da yanıtlayan Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, mart enflasyonunun "olağanüstü" bir şekilde yüksek gelmesini beklediklerini belirtti.

Psaki, Rusya-Ukrayna savaşının fiyatlar üzerindeki etkisini "Putin'in fiyat artışı" olarak tanımlayarak, mart enflasyonunun yüksek gelmesinin nedeninin "Putin'in fiyat artışları" olduğunu ifade etti.

Çekirdek ve manşet enflasyon arasında büyük bir fark beklediklerine işaret eden Psaki, bunun enerji ve gıda piyasalarındaki küresel bozulmaları yansıtacağını aktardı.

Yüzde 8,4 beklentisi

Bu arada piyasada beklenti ABD'de enflasyonun yıllık yüzde 8,4 artacağı yönünde. Enflasyonun yüzde 8'i aşması durumunda 1982'den beri en yüksek artış gerçekleşmiş olacak. Enflasyonun aylık bazda ise yüzde 1,2 ile 2005'ten beri en hızlı artışı göstermesi bekleniyor.

Ülkede yıllık enflasyon Şubat'ta yüzde 7.9'a yükselerek 40 yılın zirvesini görmüştü.