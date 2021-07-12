ABD enflasyonunda yavaşlama beklentileri

ABD'de haziran ayı tüketici fiyatlarının, son zamanlardaki keskin yıllık fiyat artışlarının geçici olduğunun ilk işaretini göstermesi bekleniyor.

Geçtiğimiz altı ayda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ocak ayındaki yüzde 1.7 düzeyinden mayısta neredeyse 3 kat artışla yüzde 5 düzeyine yükselmişti. Çekirdek TÜFE ise yüzde 1,4'ten yüzde 3,8'e yükseldi.

Nisandaki aylık ve mayıstaki yıllık artışlar, on yıldan fazla bir sürenin en yüksek artışları olmuştu. Piyasalarda ABD’nin haziran ayı için tüketici fiyat endeksinin artışı hafif yavaşlatarak, aylık yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 4,9 artması bekleniyor.

Endeks mayıs ayında aylık yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 5 artmıştı. Çekirdek enflasyonun ise haziranda aylık yüzde 0,7'den yüzde 0,4'e çekilmesi ve yıllık bazda ise yüzde 3,8'den yüzde 4'e yükselmesi bekleniyor.

Piyasalarda çekirdek TÜFE’nin 2019'un son çeyreğindeki yüzde 2,3 ortalamasına geri dönüp dönmeyeceği ve işgücü sıkıntılarının neden olduğu ücret artışlarının enflasyon beklentilerini yükseltip yükseltmeyeceği sorularının cevapları bekleniyor.