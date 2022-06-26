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ABD, gelişmekte olan ülkelere 200 milyar dolar küresel altyapı yatırımı yapacak

ABD Başkanı Joe Biden, gelişmekte olan ülkelerdeki altyapı açığını kapatmak için 200 milyar dolar yatırım yapacaklarını açıkladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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G7 Liderler Zirvesi'nde düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Biden, ABDD'nin "Küresel Altyapı ve Yatırım Ortaklığı" planını açıkladı.

Gelişmekte olan ülkelerin salgın gibi küresel şoklarla karşı karşıya kaldığında temel altyapıdan yoksun olduğuna ve bu nedenle krizlerin etkilerini daha derin hissettiğine dikkati çeken Biden, bu durumun sadece insani bir endişe değil herkes için ekonomik ve güvenlik kaygıları yarattığını belirtti.

G7 ülkelerinin gelişmekte olan ülkelerde sürdürülebilir altyapının sağlanabilmesi için finansal yardımlarını artıracağını belirten Biden, ABD'nin gelecek beş yıl içinde "Küresel Altyapı ve Yatırım Ortaklığı" programına 200 milyar dolar ayıracağını açıkladı.
Biden, gelişmekte olan ülkelere küresel altyapı yatırımı için 2027'ye kadar G7 ülkeleri ile toplam 600 milyar dolar ayrılacağını söyledi.

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