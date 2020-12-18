ABD Hazine Bakanlığı, Trump'ın Çin şirketlerine yatırım yasağını yumuşatmaya çalışıyor

Financial Times'ın haberine göre, ABD Hazine Bakanlığı, Başkan Donald Trump'ın çıkardığı ve Amerikalıların Çin Ordusu ile ilişkili Çin şirketlerine yatırım yapmalarını yasaklayan kararnamesini yumuşatmaya çalışıyor.

Konuya yakın kaynaklara dayandırılan habere göre Hazine Bakanlığı, Çinli bağlı ortaklıkların bu yasaktan muaf tutulmasını istiyor, ancak bu girişime Pentagon ve ABD Dışişleri Bakanlığı karşı çıkıyorlar.

Pentagon, bağlı ortaklıkların yasaktan muaf tutulmasının Trump'ın kararnamesinin etkisini ciddi şekilde zayıflatacağını savunuyor.