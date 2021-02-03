ABD Hazine Bakanlığı'ndan 126 milyar dolarlık tahvil satışı

ABD Hazine Bakanlığı, gelecek hafta 3 tahvil ihalesinin gerçekleştirileceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 9 Şubat'ta 58 milyar dolar tutarında 3 yıl vadeli, 10 Şubat'ta 41 milyar dolar tutarında 10 yıl vadeli ve 11 Şubat'ta 27 milyar dolar tutarında 30 yıl vadeli tahvillerin ihraç edileceği kaydedildi.

Toplam 126 milyar dolarlık devlet tahvili satışının gerçekleştirileceği belirtilen açıklamada, söz konusu ihracın yaklaşık 63,1 milyar dolarlık yeni nakit yaratacağı aktarıldı.