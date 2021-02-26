ABD hazine tahvil getirileri keskin yükseldi

ABD'de ekonomik beklentilerinin yükselmesi ve enflasyon endişelerinden kaynaklanan satış baskısının devam etmesiyle gösterge Hazine tahvil getirileri, salgın başladığından bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvil getirisi yüzde 1,614 ile bir yılın en yüksek seviyesini gördükten sonra yüzde 1,494'e gerilese de hala kısa vadede belirgin bir yükselişe işaret ediyor.

ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvil getirisindeki satışlar, hisse senedi piyasasında çalkantıya sebep oldu.

ABD tahvillerindeki yükseliş dün gerçekleşen 62 milyar dolarlık 7 yıllık Hazine tahvil ihalesine rekor düşük talep gelmesi ardından gerçekleşti. İhalede taleplerin karşılanma oranı 2.04 ile tarihi dip seviyede gerçekleşirken DRW Trading piyasa stratejisti Lou Brien, sonucu "korkunç" olarak nitelendirdi.

ABD'de ekonomik beklentilerin bir göstergesi olarak görülen iki ve 10 yıllık Hazine tahvil getirileri arasındaki getirii farkı 2015'ten bu yana en yüksek seviye 141 baz puana kadar yükseldikten sonra şimdi 137 baz puanda bulunuyor. Diğer tahvil getirileri arasındaki getiri farkı da yükseldi.

Analistler, bu işlemlerin üst düzey ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin artan getirileri önemsiz görmeye çalışmasına rağmen, yatırımcıların, mal ve hizmetlerdeki fiyat artışlarına göre pozisyon aldıklarını gösterdiğini ifade ettiler.

Societe Generale'de ABD faiz stratejisi başkanı Subadra Rajappa, "Bu momentum (yatırımcıların yükselen menkul kıymetleri satın aldıkları ve zirveye ulaştıklarında sattıkları bir ticaret stratejisi) stratejisi olmaya başlıyor ve satış küresel bir olay haline geliyor" dedi.