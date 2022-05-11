ABD hazinesi 308 milyar dolarlık rekor bütçe fazlası verdi

ABD Hazine Bakanlığı, nisan ayına ilişkin bütçe dengesi raporunu yayımladı. 2022 mali yılının nisan ayında federal hükûmetin bütçe fazlası 308 milyar dolar olarak hesaplandı. Federal hükûmet, geçen yılın aynı ayında ise 226 milyar dolarlık bütçe açığı vermişti.

Bu dönemde bütçe dengesine ilişkin piyasa beklentisi, bütçenin nisanda 226 milyar dolarlık fazla vermesi yönündeydi.

Hükûmetin gelirleri, nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 97 artarak 864 milyar dolara yükselirken harcamaları yaklaşık yüzde 16 azalarak 555 milyar dolara geriledi.

Bütçe açığı yedi aylık dönemde yüzde 81 azaldı

Ülkede 2022 mali yılının yedinci ayı olan nisan itibarıyla toplam bütçe açığı 360 milyar dolar oldu. Açık, geçen yılın aynı döneminde 1,9 trilyon dolar seviyesinde gerçekleşmişti. Böylece bütçe açığı ilk yedi ayda geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 81'lik azalış gösterdi.

Mali yılın ilk yedi ayındaki harcamalar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 18 azalarak 3,3 trilyon dolara gerilerken gelirler yaklaşık yüzde 39 artışla 2,9 trilyon dolara yükseldi.

ABD'nin bütçe açığı, 2021 mali yılında toplam 2,8 trilyon dolar olarak hesaplanmıştı ve federal hükûmet Kovid-19 salgınının etkisiyle 2020'deki 3,1 trilyon dolarlık açığın ardından ikinci en büyük bütçe açığını vermişti.