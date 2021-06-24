ABD ilk çeyrekte yüzde 6,4 büyüdü

ABD Ekonomik Analiz Bürosu’nun yılın ilk çeyreğine dair ikinci tahmininde, Ülke ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde yüzde 6,4 büyüdüğü tahmin edildi. ABD ekonomisi geçtiğimiz yılın son çeyreğinde yüzde 4,3 büyümüştü.



ABD Merkez Bankası’nın ve finans piyasalarının çok yakından izlediği Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları Endeksi (CPI) ise, ilk çeyrekte beklentiler doğrultusunda yüzde 2,5 arttı.



ABD GSYH Fiyat Endeksi ise ilk çeyrekte yüzde 4,3 artış kaydetti.



Verilerin beklentilere paralel gelmesi sonrası dolar endeksi sakinliğini korudu ve TSİ 17:14 itibariyle dünkü kapanış 91,78’in çok hafif altında işlem gördü.



Ülkede ilk defa işsizlik başvurusu yapanların sayısı 18 Haziran haftasında, 7 bin kişi azalarak, 411 bin kişiye geriledi. Devam eden işsizlik başvuruları 144 bin kişi azalarak, 3 milyon 470 bine yükselmesi beklenirken, 3 milyon 390 bin kişiye geriledi.



ABD’nin mal ticaret dengesi ise mayıs ayında, nisan ayındaki 86,7 milyar dolarlık açıktan sonra, 88,1 milyar dolar açık verdi.