ABD imalat PMI beklentilerin üzerinde geldi
ABD'de imalat endeksi verileri ekim ayında 60.8 ile beklentilerin üzerinde geldi.
Reuters
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD Tedarik Yönetimi Enstitüsü (ISM) imalat endeksi verileri ekim ayında 60.8 seviyesine geriledi. Ekonomistler verinin 60.5 seviyesinde geleceğini öngörüyorlardı. Geçtiğimiz ay bu veri 61.1 seviyesinde açıklanmıştı.
Bu verinin 50 puan üzerinde gelmesi ABD ekonomisinin imalat sektöründe büyüme yaşandığını ifade ediyor.
ISM'in fabrika istihdam alt endeksi ekim ayında 52 seviyesine yükselirken geçtiğimiz ay bu veri 50.2 seviyesinde açıklanmıştı.