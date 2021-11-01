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ABD imalat PMI beklentilerin üzerinde geldi

ABD'de imalat endeksi verileri ekim ayında ​​​​​​60.8 ile beklentilerin üzerinde geldi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
Reuters
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ABD Tedarik Yönetimi Enstitüsü (ISM) imalat endeksi verileri ekim ayında ​​​​​​60.8 seviyesine geriledi​​. Ekonomistler verinin 60.5 seviyesinde geleceğini öngörüyorlardı. Geçtiğimiz ay bu veri 61.1 seviyesinde açıklanmıştı.​​​​​

Bu verinin 50 puan üzerinde gelmesi ABD ekonomisinin imalat sektöründe büyüme yaşandığını ifade ediyor.

ISM'in fabrika istihdam alt endeksi ekim ayında 52 seviyesine yükselirken​​​​​​​​​​​​​ geçtiğimiz ay bu veri 50.2 seviyesinde açıklanmıştı.