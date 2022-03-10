ABD-İran nükleer görüşmeleri tıkandı: Nükleer anlaşmaya varmak zorlaştı

İranlı üst düzey güvenlik yetkilisi Ali Shamkhani, ABD'nin 2015 yılında yapılan nükleer anlaşmanın tekrar yürürlüğe alınması için yapılan müzakerelerde gereken siyasi iradeyi göstermediğini ve "kabul edilemez taleplerinde" ısrar ettiğini ifade etti.

İran Ulusal Güvenlik Kurulu'nun Genel Sekreteri Shamkhani, Twitter'dan yaptığı açıklamada ABD'nin alması gereken siyasi kararları almadığını ve bu nedenle müzakerelerin "her geçen saat daha karmaşık hale" geldiğini belirtti.

Shamkhani ABD'nin taleplerinin ne olduğunu belirtmedi.

Uzlaşma bekleniyordu ama...

Nükleer anlaşmanın yeniden devreye alınması için geçen hafta yapılan görüşmelerde mesafe alınmış, tarafların birkaç gün içinde uzlaşıya varacakları ifade edilmişti.

Ancak dün yapılan görüşmeler hakkında Reuters'a değerlendirmede bulunan diplomatlar, Rusya'nın son dakika taleplerinin müzakereleri zora soktuğunu ifade ettiler.

Rusya'nın taleplerinin müzakerelerin sonuçsuz kalmasına neden olabileceğini belirten diplomatlar, ABD'nin söz konusu talepler hakkında Rusya ile görüşmeye yanaşmadığını belirttiler.

Batılı devletler Salı günü, Rusya'ya neredeyse tamamlanmış olan müzakereleri bozmaması yönünde uyarıda bulunmuştu. Anlaşmanın gerçekleşmesi halinde hem İran hem de ABD 2015 nükleer anlaşmasına geri dönmüş olacak.

Rusya'nın müzakerecisi Mikhail Ulyanov, Moskova'nın anlaşmayı geciktirdiği yönündeki iddiaları reddederek nihai anlaşma metninin tamamlanmamış olduğunu söyledi.

İran'ın nükleer programını sınırlaması karşılığında ülkeye uygulanan yaptırımların kaldırılmasını içeren anlaşmanın yeniden devreye alınması için 11 aydır devam eden müzakereler son aşamaya ulaşmış, diplomatlar geçen hafta itibarıyla tarafların fikir birliğine vardıklarını ifade etmişlerdi.

Rusya'nın talepleri

Tam son unsurların üzerinden geçildiği aşamada Rusya, kendisine karşı ABD'nin yeni başlattığı yaptırımların İran ile gerçekleştirdiği ticareti etkilemeyeceğine dair yazılı taahhüt isteyerek yeni bir engel yaratmış oldu.

Ulyanov Moskova'nın taleplerinin olumlu bir karşılık almadığını söyledi.

Ulyanov, "Yeni şartlar ve Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımlar göz önüne alındığında, hem nükleer alanda hem de daha geniş bir kapsamda çıkarlarımızı koruma hakkına sahibiz" dedi.

Salı ve Çarşamba günleri Avrupa Birliği'nin müzakereleri koordine eden yetkilisi Enrique Mora ile görüşen Ulyanov, metnin tamamlanmasının ardından nihai bir karar için Moskova ile görüşmesi gerektiğini söyledi.

Ulyanov, "Şu anda tamamlanmış nihai bir metin yok. Nihai müzakereler tamamlanmamış durumdayken bizim pozisyonumuz nasıl bir şeyi geciktiriyor olabilir" dedi.

Enrique Mora, Pazartesi günü yaptığı açıklamada artık ülkelerin siyasi kararlar alması gerektiğini söylemişti.