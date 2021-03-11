ABD işsizlik maaşı başvuruları 42 bin azaldı

ABD Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 5 Mart’ta biten haftada önceki haftaya kıyasla 42 bin kişi azalarak, 754 bin kişiden, 712 bin kişiye geriledi.

Piyasa beklentilerinin altında kalan verinin, söz konusu dönemde 725 bin kişi düzeyinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 34 bin kişi azalarak 759 bin kişiye geriledi.

Diğer yandan, süregelen işsizlik başvuruları, 26 Şubat’ta biten haftada bir önceki haftaya göre 193 bin kişi azalarak 4 milyon 144 bin kişiye düştü.