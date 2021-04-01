ABD işsizlik maaşı başvuruları 61 bin arttı

ABD Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan haftalık işsizlik maaşı başvuruları verileri, ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısının 26 Mart’ta biten haftada önceki haftaya kıyasla 61 bin kişi artarak, 658 bin kişiden, 719 bin kişiye yükseldiğini gösterdi.

Piyasa beklentilerinin üzerinde olan verinin, söz konusu dönemde 680 bin kişi düzeyinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 10 bin 500 kişi azalarak 719 bin kişiye geriledi.

Diğer yandan, süregelen işsizlik başvuruları, 19 Mart’ta biten haftada, bir önceki haftaya açıklanan 3 milyon 870 bin kişiden, 76 bin kişi azalarak 3 milyon 794 bin kişiye düştü. Beklenti süregelen işsizlik başvurularının 3 milyon 775 bin kişi olmasıydı.