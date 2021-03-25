ABD işsizlik maaşı başvuruları 97 bin azaldı

ABD Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan haftalık işsizlik maaşı başvuruları verileri, ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısının 19 Mart’ta biten haftada önceki haftaya kıyasla 97 bin kişi azalarak, 770 bin kişiden, 684 bin kişiye geriledi.

Piyasa beklentilerinin altında kalan verinin, söz konusu dönemde 730 bin kişi düzeyinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 13 bin kişi azalarak 736 bin kişiye geriledi.

Diğer yandan, süregelen işsizlik başvuruları, 12 Mart’ta biten haftada, bir önceki haftaya açıklanan 4 milyon 134 bin kişiden, 264 bin kişi azalarak 3 milyon 870 bin kişiye düştü. Beklenti süregelen işsizlik başvurularının 4 milyon 43 bin kişi olmasıydı.