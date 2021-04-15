ABD işsizlik maaşı başvuruları beklenti altında

ABD Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan haftalık işsizlik maaşı başvuruları verileri, ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısının 9 Nisan’da biten haftada önceki haftaya kıyasla 193 bin kişi azalarak, 769 bin kişiden, 576 bin kişiye gerilediğini gösterdi.

Piyasa beklentilerine göre oldukça olumlu gelen verinin, söz konusu dönemde 700 bin kişi düzeyinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 47 bin 250 kişi azaldı ve 683 bin kişiye geriledi.

Diğer yandan, süregelen işsizlik başvuruları, 2 Nisan’da biten haftada, bir önceki haftaya açıklanan 3 milyon 727 bin kişiden, 4 bin kişi artarak 3 milyon 731 bin kişiye yükseldi. Beklenti süregelen işsizlik başvurularının 3 milyon 700 bin kişi olmasıydı.