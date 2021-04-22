ABD işsizlik maaşı başvuruları beklenti altında

ABD Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan haftalık işsizlik maaşı başvuruları verileri, ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısının 16 Nisan’da biten haftada önceki haftaya kıyasla 14 bin kişi azalarak, 586 bin kişiden, 574 bin kişiye gerilediğini gösterdi.

Piyasa beklentilerine göre oldukça olumlu gelen verinin, söz konusu dönemde 617 bin kişi düzeyinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 27 bin 750 kişi azaldı ve 651bin kişiye geriledi.

Diğer yandan, süregelen işsizlik başvuruları, 9 Nisan’da biten haftada, bir önceki haftaya açıklanan 3 milyon 708 bin kişiden, 34 bin kişi azalarak 3 milyon 674 bin kişiye yükseldi. Beklenti süregelen işsizlik başvurularının 3 milyon 667 bin kişi olmasıydı.