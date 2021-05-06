ABD işsizlik maaşı başvuruları beklenti üzerinde azaldı

ABD Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan haftalık işsizlik maaşı başvuruları verileri, ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısının 30 Nisan’da biten haftada önceki haftaya kıyasla 92 bin kişi azalarak, 590 bin kişiden, 498 bin kişiye geriledi.

Piyasa beklentilerinin üzerinde olan verinin, söz konusu dönemde 540 bin kişi düzeyinde gerçekleşmesi tahmin ediliyordu.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 61 bin kişi azalarak 560 bin kişiye geriledi.

Diğer yandan, süregelen işsizlik başvuruları, 23 Nisan’da biten haftada, bir önceki haftaya açıklanan 3 milyon 653 bin kişiden, 37 bin kişi artarak 3 milyon 690 bin kişiye yükseldi. Beklenti süregelen işsizlik başvurularının 3 milyon 620 bin kişi olmasıydı.