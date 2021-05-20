ABD işsizlik maaşı başvuruları beklenti üzerinde azaldı

ABD Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan haftalık işsizlik maaşı başvuruları verileri, ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısının 14 Mayıs’ta biten haftada önceki haftaya kıyasla 34 bin kişi azalarak, 478 bin kişiden, 444 bin kişiye geriledi.

Piyasa beklentilerinin üzerinde olan verinin, söz konusu dönemde 450 bin kişi düzeyinde gerçekleşmesi tahmin ediliyordu.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 30 bin 500 bin kişi azalarak 504 bin 750 kişiye geriledi.

Diğer yandan, süregelen işsizlik başvuruları, 7 Mayıs’ta biten haftada, bir önceki haftaya açıklanan 3 milyon 640 bin kişiden, 111 bin kişi artarak 3 milyon 751 bin kişiye yükseldi. Beklenti süregelen işsizlik başvurularının bir değişim göstermemesi yönündeydi.