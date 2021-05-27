ABD işsizlik maaşı başvuruları beklenti üzerinde azaldı

ABD Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan haftalık işsizlik maaşı başvuruları verileri, ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısının 21 Mayıs’ta biten haftada önceki haftaya kıyasla 38 bin kişi azalarak, 444 bin kişiden, 406 bin kişiye geriledi.

Piyasa beklentilerinin üzerinde olan verinin, söz konusu dönemde 425 bin kişi düzeyinde gerçekleşmesi tahmin ediliyordu.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 46 bin kişi azalarak 458 bin 750 kişiye geriledi.

Diğer yandan, süregelen işsizlik başvuruları, 14 Mayıs’ta biten haftada, bir önceki haftaya açıklanan 3 milyon 738 bin kişiden, 96 bin kişi azalarak 3 milyon 642 bin kişiye geriledi. Beklenti süregelen işsizlik başvurularının 3 milyon 680 bin kişiye gerilemesi yönündeydi.