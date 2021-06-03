ABD işsizlik maaşı başvuruları beklenti üzerinde azaldı

ABD Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan haftalık işsizlik maaşı başvuruları verileri, ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısının 28 Mayıs’ta biten haftada önceki haftaya kıyasla 20 bin kişi azalarak, 405 bin kişiden, 385 bin kişiye geriledi.

Piyasa beklentilerinin üzerinde düşüş gösteren verinin, söz konusu dönemde 395 bin kişi düzeyinde gerçekleşmesi tahmin ediliyordu.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 30 bin 500 kişi azalarak 428 bin kişiye geriledi.

Diğer yandan, süregelen işsizlik başvuruları, 21 Mayıs’ta biten haftada, bir önceki haftaya açıklanan 3 milyon 602 bin kişiden, 169bin kişi artarak 3 milyon 771 bin kişiye yükseldi. Beklenti süregelen işsizlik başvurularının 3 milyon 615 bin kişiye yükselmesi yönündeydi.