ABD işsizlik maaşı başvuruları beklentileri aştı

ABD Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan haftalık işsizlik maaşı başvuruları verileri, ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısının 2 Nisan’da biten haftada önceki haftaya kıyasla 16 bin kişi artarak, 728 bin kişiden, 744 bin kişiye yükseldiğini gösterdi.

Piyasa beklentilerinin üzerinde olan verinin, söz konusu dönemde 680 bin kişi düzeyinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 2 bin 500 kişi artışla 723 bin 750 kişiye yükseldi.

Diğer yandan, süregelen işsizlik başvuruları, 19 Mart’ta biten haftada, bir önceki haftaya açıklanan 3 milyon 870 bin kişiden, 16 bin kişi azalarak 3 milyon 734 bin kişiye düştü. Beklenti süregelen işsizlik başvurularının 3 milyon 650 bin kişi olmasıydı.