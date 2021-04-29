ABD işsizlik maaşı başvuruları beklentileri aştı

ABD Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan haftalık işsizlik maaşı başvuruları verileri, ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısının 23 Nisan’da biten haftada önceki haftaya kıyasla 13 bin kişi azalarak, 566 bin kişiden, 553 bin kişiye geriledi gösterdi.

Piyasa beklentilerinin üzerinde olan verinin, söz konusu dönemde 549 bin kişi düzeyinde gerçekleşmesi tahmin ediliyordu.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 44 bin kişi azalarak 611 bin 750 kişiye geriledi.

Diğer yandan, süregelen işsizlik başvuruları, 16 Nisan’da biten haftada, bir önceki haftaya açıklanan 3 milyon 651 bin kişiden, 9 bin kişi artarak 3 milyon 660 bin kişiye yükseldi. Beklenti süregelen işsizlik başvurularının 3 milyon 614 bin kişi olmasıydı.