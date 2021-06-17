ABD işsizlik maaşı başvuruları düşüş beklentisine rağmen arttı

ABD Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan haftalık işsizlik maaşı başvuruları verileri, ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısının 11 Haziran’da biten haftada önceki haftaya kıyasla 37 bin kişi artarak, 375 bin kişiden, 412 bin kişiye yükseldi.

Düşüş beklentisine ragmen artan verinin, söz konusu dönemde 359 bin kişiye gerilemesi tahmin ediliyordu.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 8 bin kişi azalarak 395 bin kişiye geriledi.

Diğer yandan, süregelen işsizlik başvuruları, 4 Haziran’da biten haftada, bir önceki haftaya açıklanan 3 milyon 517 bin kişiden, bin kişi artarak 3 milyon 518bin kişiye yükseldi. Beklenti süregelen işsizlik başvurularının 3 milyon 430 bin kişiye gerilemesi yönündeydi.