ABD işsizlik maaşı başvuruları geriledi

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 29 Ekim ile biten haftada ​217 bine geriledi.

Ekonomistler işsizlik maaşı başvurularının 220​ bin seviyesinde olacağını​ tahmin ediyorlardı.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre daha önce bir önceki hafta için 217 bin olarak açıklanan başvuru sayısı 218 bin olarak revize edildi.

ABD istihdam piyasası trendlerine yönelik daha iyi bir gösterge olduğu düşünülen ABD işsizlik maaş başvurularının dört haftalık ortalaması 29 Ekim ile biten haftada 218 bin 750 seviyesine geriledi.

ABD'de işsizlik maaşından yararlanan toplam kişi sayısı da 22 Ekim haftası itibariyle 1.485 milyon seviyesine yükseldi.