ABD istihdam piyasasında iyileşme sürüyor

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları geçen hafta ​269 bin ile son 19 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre daha önce bir önceki hafta için 281,000 olarak açıklanan başvuru sayısı ise 283,000 olarak revize edildi.

Reuters anketine katılan ekonomistler işsizlik maaşı başvurularının 275​,000 seviyesinde olacağını​ tahmin ediyorlardı.

ABD istihdam piyasası trendlerine yönelik daha iyi bir gösterge olduğu düşünülen ABD işsizlik maaş başvurularının dört haftalık ortalaması 284,750 seviyesine geriledi.

ABD'de işsizlik maaşından yararlanan toplam kişi sayısı da 2.105 milyon seviyesine geriledi.