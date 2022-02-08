ABD, Japonya'dan çelik ithalatındaki tarifeleri sonlandırıyor

ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai ve Ticaret Bakanı Gine Raimondo, Japonya'dan çelik ithalatını Başkan Trump döneminde getiriler tarifelerin 1 Nisan'dan itibaren kaldırılması konusunda Japonya ile anlaşmaya varıldığını duyurdular.

Japonya'dan 1,25 milyon ton çelik ithalatına Trukl dönemi tarifeleri uygulanmayacak. Ancak alüminyum ithalatı için getirilmiş tarifeler konusunda henüz bir anlaşma sağlanmadı.

Japonya Sanayi Bakanı Koichi Hagiuda, "Varılan anlaşma çözüme doğru bir adım, ancak biz ABD'yi DTÖ kurallarına uygun şekilde tarifeleri tamamen kaldırması için güçlü şekilde uyarmaya devam edeceğiz"