ABD, karbon yoğunluklu proje yardımlarını askıya aldı

Biden yönetiminin, geçen hafta yurt dışındaki ABD büyükelçiliklerine gönderdiği e-postaları Bloomberg ele geçirdi.

Bloomberg'in söz konusu e-postalara dayandırdığı habere göre, Biden, iklim değişikliğiyle mücadele ve dünya çapında yenilenebilir enerji kullanımını artırma amacıyla denizaşırı ülkelerdeki kömür santralleri ve diğer karbon yoğunluklu projelere sağlanan federal desteğin askıya alınması emrini ilgili kurumlara verdi.

Söz konusu karar, ABD yönetiminin diğer ülkelere yaptığı milyarlarca dolarlık yaptırımların yanı sıra diplomatik ve teknik desteğin de kesilmesi anlamına geliyor.