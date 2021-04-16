ABD konut başlangıçları martta yükseldi

ABD Ticaret Bakanlığı, mart ayına ilişkin konut başlangıçları ve inşaat izinleri istatistiklerini yayımladı. Buna göre, konut başlangıçları, şubatta bir önceki aya göre yüzde 19,4 artışla 1 milyon 739 bine yükseldi.

Piyasa beklentileri konut başlangıçlarının 1 milyon 613 bin olması yönündeydi. Ülkede konut başlangıçları, geçen ay yıllık bazda yüzde 11,3 azalmıştı.

İnşaat izinleri de martta, 1 milyon 750 binlik beklentiyi aşarak, yüzde 2,7 artışla 1 milyon 766 bine yükseldi.

İnşaat izinleri, şubatta yüzde 8,8 düşüşlke 1 milyon 720 bin seviyesinde gerçekleşmişti.