ABD konut başlangıçları nisanda azaldı

ABD Ticaret Bakanlığı, nisan ayına ilişkin konut başlangıçları ve inşaat izinleri istatistiklerini yayımladı. Buna göre, konut başlangıçları, nisanda bir önceki aya göre yüzde 9,5 düşüşle1 milyon 569 bine geriledi.

Piyasa beklentileri konut başlangıçlarının 1 milyon 710 bin olması yönündeydi. Ülkede konut başlangıçları, geçen ay yıllık bazda yüzde 19,4 artmıştı.

İnşaat izinleri de nisanda, 1 milyon 770 binlik beklentinin altında, yüzde 0,3 artışla 1 milyon 760 bine yükseldi.

İnşaat izinleri, martta yüzde 2,3 artışla 1 milyon 759 bin seviyesinde gerçekleşmişti.