ABD konut başlangıçları şubatta azalışa devam etti
ABD'de konut başlangıçları, şubatta aylık yüzde 10,3 azalarak 1 milyon 421 bine düşerken, inşaat izinleri yüzde 10,8 düşüşle 1 milyon 682 bine geriledi.
ABD Ticaret Bakanlığı, şubat ayına ilişkin konut başlangıçları ve inşaat izinleri istatistiklerini yayımladı. Buna göre, konut başlangıçları, şubatta bir önceki aya göre yüzde 10,3 düşüşle 1 milyon 421 bine geriledi.
Piyasa beklentileri konut başlangıçlarının 1 milyon 565 bin olması öngörülüyordu.
Ülkede konut başlangıçları, geçen ay yıllık bazda yüzde 10,7 artmıştı. İnşaat izinleri de şubatta yüzde 10,8 düşüşle 1 milyon 682 bine geriledi.
İnşaat izinlerine ilişkin piyasa beklentisi, 1 milyon 750 bin seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.
İnşaat izinleri, ocakta ise 1 milyon 886 bin seviyesinde gerçekleşmişti.
Ülkede geçen ay inşaat izinleri yıllık bazda ise yüzde 10,8'lik düşüş gösterdi.