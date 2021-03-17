ABD konut başlangıçları şubatta azalışa devam etti

ABD Ticaret Bakanlığı, şubat ayına ilişkin konut başlangıçları ve inşaat izinleri istatistiklerini yayımladı. Buna göre, konut başlangıçları, şubatta bir önceki aya göre yüzde 10,3 düşüşle 1 milyon 421 bine geriledi.

Piyasa beklentileri konut başlangıçlarının 1 milyon 565 bin olması öngörülüyordu.

Ülkede konut başlangıçları, geçen ay yıllık bazda yüzde 10,7 artmıştı. İnşaat izinleri de şubatta yüzde 10,8 düşüşle 1 milyon 682 bine geriledi.

İnşaat izinlerine ilişkin piyasa beklentisi, 1 milyon 750 bin seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

İnşaat izinleri, ocakta ise 1 milyon 886 bin seviyesinde gerçekleşmişti.

Ülkede geçen ay inşaat izinleri yıllık bazda ise yüzde 10,8'lik düşüş gösterdi.