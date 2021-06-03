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ABD özel sektör istihdamı beklentilerin çok üstünde yükseldi

ABD'de ADP özel sektör istihdamı aralık ayında beklentilerin çok üzerinde 324 bin arttı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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ABD'de özel sektör istihdamı mayıs ayında güçlü artış kaydetti. ADP Araştırma Enstitüsü verilerine göre, özel sektör istihdamı mayıs ayında 324 bin arttı ve 978 bine yükseldi.

Beklenti istihdamda 4 binlik azalma olmasıydı. Küçük ölçekli şirketler 333 bin, orta ölçekli şirketler 338 bin, büyük ölçekli şirketler 308 bin istihdam sağladı.

Dün kapanışı 90 altında yapan dolar endeksi bugün gün içinde TSİ 15:22 itibariyle 90,13 düzeyine kadar çıktı.

 

 