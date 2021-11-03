ABD özel sektör istihdamı beklentilerin üzerinde arttı
ABD’de özel sektör istihdamı ekim ayında 571 bin ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti.
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ABD’de özel sektör istihdamı ekim ayında 571 binle tahminlerin üzerinde arttı.
ADP Araştırma Enstitüsü’nün verilerine göre, özel sektör istihdamı ekim ayında 571 bin arttı.Veriye ilişkin beklenti 400 bin artacağı yönündeydi.
Eylül ayı verisi ise 523 bine revize edildi.
ABD’de cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin de 408 bin artış göstermesi bekleniyor.