ABD PCE beklentilerin çok üstünde arttı: %4,2

ABD Ticaret Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin kişisel gelir ve tüketim harcamaları verilerini açıkladı.

ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından enflasyon için en önemli göstergelerden biri olarak kabul edilen Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Fiyat Endeksi temmuzda yıllık bazda yüzde 4,2 yükseldi. Beklenti haziranda yüzde 4 olan verinin yüzde 3,5'e gerilemesi ve Fed'in "enflasyon geçici" söylemesini desteklemesiydi.

Aylık bazda PCE fiyat endeksinin yüzde 0,5'ten yüzde 0,2'ye yavaşlaması beklenirken, bir önceki aya göre artış yüzde 0,4 oldu. Aylık veri Fed'in "geçici" söylemini destekler nitelikte.

Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise temmuz ayında, beklentileri karşılayarak yıllık bazda yüzde 3,6 arttı.

Gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi aylık bazda yüzde 0,4 artması beklenirken yüzde 0,3 arttı.

Ülkede kişisel gelirler ise temmuz ayında yüzde 0,2’lik artış beklentisinin üzerinde yüzde 1,1 yükseldi.

Küresel piyasaların Fed Başkanı Jerome Powell'in Jackson Hole'da yapacağı konuşmaya odaklandığı bir saate gelen veri sonrası Dolar Endeksi tekrar 93 düzeyinin altına indi.

ABD'nin temmuz ayı mal ticareti dengesi, bir önceki aya göre yüzde 6,2 düşüşle 86,3 milyar dolara indi.

Mal ihracatı haziran ayına göre 2,2 milyar dolar artışla 147,6 milyar dolara ulaşırken, mal ithalatı aynı dönemde 3,4 milyar dolar azalarak 233.9 milyar dolara geriledi.