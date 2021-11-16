ABD perakende satışlardaki yükseliş sürdü
ABD’de perakende satışlar ekim ayında, hanehalkının güçlü talebiyle yüzde 1.7 yükseldi.
ABD’de perakende satışlardaki yükseliş üçüncü ayda da sürdü.
ABD Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre satışlar ekim ayında yüzde 1.7 ile 7 ayın en büyük artışını kaydetti. Ekonomistlerin veriye ilişkin beklentisi yüzde 1.4 artış şeklindeydi.
Eylül ayı verisi ise yüzde 0.8’e yukarı yönde revize edildi.
Otomobil ve yakıt hariç perakende satışlar aylık yüzde 1.4 artarken, beklenti yüzde 0.7 artacağı yönündeydi.
Perakende satışlardaki artışta, tasarruf ve ücretlerdeki artışlar etkili oldu.