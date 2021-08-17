ABD perakende verisi üzdü: %1,1 düştü

ABD Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı temmuz ayına ait perakende satış verileri, satışların beklenti üzerinde azaldığını gösterdi. Perakende satışlar hazirandaki sürpriz artışın ardından sonra temmuzda bir önceki aya göre yüzde 1,1 düştü.

Otomobil, mazot, inşaat malzemeleri ve gıda hizmetleri hariç tutulduğunda çekirdek perakende satışlar hazirandaki yüzde 1,4’lük artışın ardından temmuzda bir önceki aya göre yüzde 1 düştü. Çekirdek perakende satış verisi GSYH içindeki tüketici harcamalarına en yakın ve paralel seyreden veri olarak görülüyor. Beklenti verinin sadece yüzde 0,1’lik bir düşüş kaydetmesiydi.

Pandemi yılı 2020’nin aynı dönemine göre yıllık artış yüzde 15,78 oldu ancak ekonomistlerin beklentisi perakendedeki aylık düşüşün yüzde 0,3 olmasıydı.

Perakende satışlar haziranda düşmesi beklenirken sürpriz şekilde artmış, mayıstaki yüzde 1,7’lik daralmanın ardından haziranda yüzde 0,7 yükselmişti.

Motorlu araç üretiminin küresel çip krizi nedeniyle sekteye uğraması, aynı zamanda çip kıtlığının mikrodalga fırın ve buzdolabı gibi bazı beyaz eşyaların bulunurluğunu olumsuz etkilemesi, aylık düşüşte etkili olan önemli etkenler.

Wells Fargo Kıdemli Ekonomisti Sam Bullard, konuya ilişkin açıklamasında “Talep güçlü seyretmeye devam etse de, son birkaç ayda çip krizi tüketicilerin fiyatı ne olursa olsun almak istedikleri bazı motorlu araçlara ulaşmalarını olumsuz etkiledi” diyor.

Perakende satışlar içine dahil edilen tek hizmet sektörü verisi, restoran ve barların satışları. ABD’de nüfusun yüzde 50’sinden fazlasının aşılanmasıyla birlikte tüketici harcamaları ürünlerden seyahat ve eğlence gibi hizmetlere kaymaya başladı. Ancak Delta varyantıyla tekrar yükselişe geçen vakalar, hizmet sektöründe yaşanan patlamaya da fren yaptırıyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi temmuz sonunda vakaların hızla arttığı bölgelerde aşı olmuş vatandaşların bile kapalı ortamlarda maske takmaları çağrısı yapmıştı.