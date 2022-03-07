ABD, petrolde Rusya'nın açığını Venezueala ile kapatmayı planlıyor

ABD ve Venezuela, beş kaynağın verdiği bilgiye göre yıllardır ilk defa yaptıkları üst düzey temaslarda Venezuela'nın petrol ihracatına uygulanan yaptırımların hafifletilmesini ele aldı. Taraflar görüşmelerde somut ilerleme sağlayamadı.

Kaynakların verdiği bilgiye göre ABD, Rusya'nın petrol şirketlerine yaptırım uygulanması halinde ortaya çıkabilecek ham petrol açığını kapatmanın yollarını arıyor.

Washington'dan bir kaynağa göre ABD, Ukrayna'nın işgalinin ardından Latin Amerika'da Rusya'ya en yakın ülkelerden biri olan Venezuela'nın Moskova'ya yönelik tavrında değişiklik olup olmadığını görmek istedi.

ABD'nin yaptırımları gevşetmesi halinde Venezuela ham petrol ihracatını artırabilir.

Beyaz Saray, ABD Dışişleri Bakanlığı ve Venezuela Enformasyon Bakanlığı konu hakkındaki sorulara cevap vermedi.