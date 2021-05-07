 ABD piyasalarında rekorlu açılış

ABD’de S&P 500 ve Dow Jones endeksleri beklenti altında açıklanan açıklanan tarım dışı istihdam verilerine rağmen açıklanmasına rağmen rekor düzeylerini tazeledi.

S&P endeksi yüzde 0,75 artışla 30 puan yükselerek 4 bin 234 puana ve Dow Jones endeksi de yüzde 0,39 artışla 34 bin 683 puana yükselerek rekor düzeylerini yenilediler.

Nasdaq endeksi de güne yukarı yönlü başlayarak yüzde 1,31 artarak 13 bin 814 puana yükseldi.