ABD piyasalarında rekorlu açılış
ABD'de beklentinin oldukça altında açıklanan tarım dışı istihdam verisi piyasalarda dalgalanmaya sebep olurken, S&P ve Dow Jones endeksleri güne rekorla başladı.
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ABD’de S&P 500 ve Dow Jones endeksleri beklenti altında açıklanan açıklanan tarım dışı istihdam verilerine rağmen açıklanmasına rağmen rekor düzeylerini tazeledi.
S&P endeksi yüzde 0,75 artışla 30 puan yükselerek 4 bin 234 puana ve Dow Jones endeksi de yüzde 0,39 artışla 34 bin 683 puana yükselerek rekor düzeylerini yenilediler.
Nasdaq endeksi de güne yukarı yönlü başlayarak yüzde 1,31 artarak 13 bin 814 puana yükseldi.