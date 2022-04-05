ABD, Rus tahvil ödemelerini durdurdu

ABD, Rus hükümetine baskıyı artırmak ve elindeki dolarların erimesini sağlamak için Rus hükümetinin borç sahiplerine Amerikan bankalarındaki tutulan rezervlerinin 600 milyon doladan fazla ödemesini durdurdu.

ABD Hazine sözcüsüne göre, vadesi gelen bir tahvilin 552,4 milyon dolarlık anapara ödemesi de dahil olmak üzere ödemelerin en büyüğünün vadesi geldiğinde, ABD hükümeti Moskova'nın donmuş fonlara erişimini kesmeye karar verdi.

Rusya'nın dün 84 milyon dolarlık tahvil ödemesi de vardı.