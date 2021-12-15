ABD Senatosu federal borçlanma tavanının artırılmasına onay verdi

Senato, federal borçlanma tavanını artırarak ABD Hazinesi'nin temerrüde düşmesini önlemek için önemli bir adımı attı. Federal borçlanma tavanı 49'a karşı 50 oy ile 2,5 trilyon dolar artırılarak 31,4 trilyon dolar seviyesine çıkarıldı.

Borçlanma tavanının yürürlüğe girmesi için önce Temsilciler Meclisi'nde oylanması ve ardından Başkan Biden tarafından imzalanması gerekiyor.

Federal hükümetin, Hazine Bakanı Janet Yellen'in ifade ettiği gibi 15 Aralık'ta temerrüde düşmemesi için Temsilciler Meclisi'nin bugün erken saatlerde tasarıyı gündemine alması ve oylaması bekleniyor. Demokratların çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi'nin tasarıya onaylayacağı öngörülüyor.

Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, federal borçlanma tavaında sağlanan 2,5 trilyon dolar artışın hükümetin 8 Kasım 2023'te yapılacak Kongre ara seçimlerine kadar ihtiyaçlarını karşılayacağını belirtti.