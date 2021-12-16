ABD Senatosu Sincan'dan ithalatı yasaklayan tasarıyı onayladı
ABD Temsilciler Meclisi, Çin'in "zorla çalıştırma yoluyla üretim" yaptığına dair iddialar nedeniyle Sincan Uygur Özerk Bölgesinde üretilen ürünlerin ABD'ye ithalatını yasaklayan yasa tasarısını onayladı.
Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio'nun sunduğu ve Çin'in Uygur Özerk Bölgesi'nde Uygur Türkleri ve diğer dini azınlıkların zorla çalıştırılması yoluyla ürettiği malların ABD'ye ithalatının yasaklanmasını öngören tasarı, oy birliğiyle kabul edildi.
14 Aralık'ta oybirliğiyle kabul edilen tasarı, yasalaşması için ABD Başkanı Joe Biden'ın onayına sunulacak.
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, 14 Aralık'ta yaptığı açıklamada, Biden yönetiminin tasarıya destek verdiğini kaydetmişti.