ABD Senatosu’nun Çin tedbirlerini nisan ayında oylaması bekleniyor

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Senatör Bob Menendez, Senato'nun Çin'den kaynaklı tehditlerin ortadan kaldırılmasına yönelik bir karar tasarısının nisan ayında Senato'da oylanabileceğini umduğunu söyledi.

Menendez, Çin'e yönelik tedbirleri içeren bir paket üzerinde Cumhuriyetçiler ile birlikte çalıştıklarını ve üzerinde anlaştıkları pek çok konu bulunduğunu da ifade etti.

Hazırlanacak paketin Çin ile teknolojide ve diğer alanlardaki ekonomik rekabeti düzelteceğini belirten Menendez, bunun yanı sıra insan hakları ve demokratik değerlerin de bu pakette yer alacağını vurguladı.