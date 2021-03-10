  1. Dünya Gazetesi
  2. Küresel Ekonomi
  3. ABD Senatosu’nun Çin tedbirlerini nisan ayında oylaması bekleniyor
Takip Et

ABD Senatosu’nun Çin tedbirlerini nisan ayında oylaması bekleniyor

ABD Senatosu'nun Çin'e yönelik kapsamlı tedbirleri nisan ayında oylaması bekleniyor.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
Foreks
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

 

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Senatör Bob Menendez, Senato'nun Çin'den kaynaklı tehditlerin ortadan kaldırılmasına yönelik  bir karar tasarısının nisan ayında Senato'da oylanabileceğini umduğunu söyledi.

Menendez, Çin'e yönelik tedbirleri içeren bir paket üzerinde  Cumhuriyetçiler ile birlikte çalıştıklarını ve üzerinde anlaştıkları pek çok konu bulunduğunu da ifade etti.

Hazırlanacak paketin Çin ile teknolojide ve diğer alanlardaki  ekonomik rekabeti düzelteceğini belirten Menendez, bunun yanı sıra  insan hakları ve demokratik değerlerin de bu pakette yer alacağını  vurguladı.