ABD tahvil getirileri EM’leri nasıl etkileyecek?

Hilal SARI



NE OLDU?

ABD ekonomisinde enflasyonun beklentilerin üzerinde açıklanması ve aşılamaya paralel yeniden açılmanın perakende satışları güçlendirmesiyle 10 yıllık Hazine tahvillerinde sert düşüşler görüldü ve kısa bir süre önce 1,7’yi aşan getiri, perşembe günü 1,53’e kadar geriledi. Bu hareket gelişen piyasa (EM) para birimlerinde dün bir yükseliş de getirmişti ancak uzmanlar ABD tahvillerindeki gerileyişin EM varlıkları için iyi bir gelişme olup olmadığı konusunda hemfikir değil. Öncelikle ABD’de tahvil getirilerinin yükselişini sürdürmesi bekleniyor. IIF Başkanı’na göre bu gelişen ülke varlıkları için bir risk. Ancak böyle bir yükselişin gelişmekte olan ülke tahvillerini güçlendireceğini belirten uzmanlar da var.



NE DEDİLER?

Uluslararası Finans Enstitüsü Başkanı Robin Brooks, dün Twitter’dan yaptığı paylaşımda ABD tahvil getirilerinde yaşanan sert düşüşe paralel gelişen ülke paralarında görülen iyileşmenin gelişen piyasalar için iyi bir sinyal olmadığı uyarısını yaptı. “Bugünden çıkaracağımız ilk ders nedir? ABD hisse getirilerindeki düşüş gelişen piyasaların tehlikeyi atlattığı ANLAMINA GELMİYOR” ifadelerini kullanan Brooks, bu değerlenme hareketinin nedeninin ABD’de sert düşen getiriler olduğunu söyledi. Brooks’a göre “Eğer ABD tahvillerinde getiri artmaya devam ederse - ki edeceğini düşünüyorlar - bu gelişen piyasalar için bir risk.”

Hollanda merkezli varlık yönetimi şirketi VanEck’te Sabit Getirili ETF Portföy Yöneticisi Fran Rodilosso, ise 12 Nisan’da yayınladığı “Portföylerinizin %40’ını Gelişen Ülke Tahvilleriyle Güçlendirin” başlıklı notunda tahvildeki yükselişin nedeninin bir taper tantrum hadisesinden değil büyüme görünümünden kaynaklandığına vurgu yapıyor. Bunun da ABD’nin gelişmekte olan ülkelerden ithalatının artmasına yol açacağını belirten Rodilosso ABD tahvil getirilerindeki yükseliş dönemlerinde geçmişte de gelişen ülke tahvillerinde de güçlü yükselişler görüldüğünü hatırlatıyor.

ING Küresel Piyasalar Direktörü, İngiltere ve CEE Bölgesi Araştırma Direktörü Chris Turner, 2021’deki iyileşme hikayesinde finansal piyasaların algıladığı en büyük risklerden birinin tahvil tantrumu - veya ABD tahvillerinde görülecek düzensiz bir artış - olduğunu belirterek ekliyor: “Ancak beklentilerin üzerinde çekirdek enflasyon ve perakende satış verisine rağmen, ABD tahvillerinde bu hafta düşüş görmek sürpriz oldu” değerlendirmesini yapıyor. Turner dolar endeksinin mart ayında 93,44’ten düzelmeye geçtiğini ve yılın en düşük seviyesi olan 89,21’i test etmek için düşeceğini öngördüklerini belirtiyor. Dolar endeksi dün hafif düşüşle TSİ 15:45'te 91,58 düzeyindeydi.



NE OLACAK?

Danske Bank Başanalisti Mikael Olai Milhoj ise Reuters’a yaptığı açıklamada farklı varlık sınıflarındaki genel piyasa hareketinin yönünü şöyle öngörüyor: “Piyasalarda geçen yılkine benzer bir hareket görüyoruz. Reel ABD tahvil getirilerinde düşüş, emtia fiyatlarında artış, hacimlerde azalma, hisselerde güçlenme ve dolarda zayıflık.” Risk iştahının artışta olduğuna dikkat çeken bir diğer portföy yöneticisi de Fidelity International’dan Nick Peters. Peters küresell de iyileşme mali ve parasal teşviklerin de desteğiyle güçlendikçe hisse piyasalarında iyileşmelerin devam edeceği görüşünde. Nordea Asset Management’tan Kıdemli Makro Stratejist Sebastien Galy ise “ABD ve Avrupa ekonomileri açıldıkça, Asya ihracatını destekleyecek, bu da gelişen piyasa ve Asya Pasifik varlıklarını yükseltecek” diyor.