ABD tahvil getirisinde yükseliş sürecek

Hilal SARI

Borçlanma maliyetlerinin yükselmesi anlamına gelen ve dolardaki yükselişi de destekleyeceği öngörülen tahvil getirilerindeki yükseliş, ECB’yi Fed’den daha fazla huzursuz ediyor.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) daha güçlü ekonomik büyüme ve daha yüksek enflasyon beklentilerine rağmen faizleri 2023 sonuna kadar artırmayacağını söylediği toplantısı sonrası uzun vadeli tahvil piyasalarında sert hareketler görülüyor. Fed Başkanı Jerome Powell’in para politikasının değiştirilmediği Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından yaptığı açıklamalarda enflasyonun yüzde 2 olan hedefin üzerine de bir süreliğine çıkmasına izin vereceklerini yinelemesi ve ekonomik büyüme öngörülerini sert şekilde yukarı yönlü revize etmesi, tüm dünyada tahvil fiyatlarını düşürürken, getirilerini de 14 ayın zirvesine yükseltti. Fed, enflasyonun 2021’de yüzde 2,4’e kadar yükselip gelecek yıl tekrar yüzde 2’ye gerilemesini bekliyor.

Fed’in enflasyonun hedefin üzerine de çıkmasına izin verecek olması, tahvil yatırımcılarını endişelendirerek, getiriyle ters orantılı seyreden tahvil fiyatlarının düşmesine neden oluyor. Fed Başkanı Powell ise tahvil yatırımcılarının beklediği yanıtı vermeyerek getirideki yükselişlerin henüz Fed’i rahatsız etmediğine işaret etmişti. BMO Capital Markets’a göre bu

Powell’in 10 ve 30 yıllık tahvilde getirinin daha da yükselmesine yeşil ışık yakması anlamına geliyor.

Vade makası 6 yılın zirvesinde

Tahvil getirilerinde uzun vadeli tahvillerin, kısa vadeli tahvile göre daha yüksek olması, piyasaların daha güçlü büyüme, daha yüksek enflasyon veya Fed’in faiz artırmasının beklendiği dönemlerde görülüyor. ABD’de de şu anda 2 ve 10 yıllık tahvillerin getirisi arasındaki makas 2015’ten bu yana en yüksek düzeyde.

Dün ABD 10 yıllık Hazine tahvilinin getirisi Ocak 2020’den bu yana ilk kez yüzde 1,75’in de üzerine çıkarken, Japonya’dan Norveç’e ve Almanya’ya devlet tahvilleri cinsinden borçlanmanın maliyeti bir yıldan uzun sürelerin zirvesini gördü. 30 yıllık ABD tahvillerinin getirisi ise Ağustos 2019’dan bu yana ilk kez yüzde 2,5’in üzerine çıktı. Euro Bölgesinin gösterge tahvili olarak da değerlendirilen 10 yıllık Alman Hazine tahvillerinde getiri -%258 ile 20 günün zirvesine çıkarken, 30 yıllıkta ise getiri Ocak 2020’den bu yana en yüksek düzeyi gördü. ABD ve Almanya 10 yıllıkları arasındaki fark ise Şubat 2020’den bu yana ilk kez 200 baz puana geldi.

Borçlanma maliyetlerini artırıyor

Tahvil getirilerindeki yükselişler, hem şirketler hem de tüketiciler için borçlanma maliyetlerinin yükseldiği anlamına geliyor. Bu nedenle de yatırımcılar tahvil getirilerindeki yükselişin diğer varlık sınıflarında da satış getirebileceğinden endişe ediyor. Aralarında Goldman Sachs, MUFG, Standard Chartered’ın da olduğu birçok kuruluş yükselişin gelişen ülkeler için olumsuz etkileri olabileceği görüşünde.

Yüzde 3’e kadar çıkabilir

Deutsche Bank stratejistleri enflasyon beklenenden hızlı yükselirse, 10 yıllık ABD tahvilinde getirinin yüzde 3’e kadar çıkabileceğini öngörüyor. JPMorgan Faiz Stratejileri Drektörü Jay Barry, Financial Times’a verdiği demeçte tahvil getirisinde yükselişin devam edecek alanı olduğunu teyit ediyor. Barry’ye göre özellikle de orta vadeli tahviller daha kırılgan. Penn Mutual Asset Management Portföy Direktörü Zhiwei Ren de uzun vadeli tahvilde yükselişin devam edeceği görüşünde. ING Bank da “Fed’in genel tonunun getiri eğrisinin uzun vadeli ayağını daha da yükseltebileceği” görüşünde.

ECB yükselişleri mazur görmeyecek

Ancak Avrupa Merkez Bankası (ECB), tahvil getirileri konusunda Fed kadar çekimser değil. ECB Başkanı Christine Lagarde, ekonomik iyileşmenin önüne geçtiği takdirde tahvile müdahale yapılabileceğini söylemişti. ECB’ye göre tahvilde yükseliş “mazur görülemeyecek bir sıkılaşma” niteliğinde ve banka bu nedenle hareketleri çok yakından izliyor. Geçen haftaki toplantısında banka borçlanma maliyetlerinde istenmeyen bir yükselişi engellemek için Pandemi Acil Tahvil Programı kapsamındaki tahvil alımlarını 2. çeyrekte hızlandıracağını duyurmuştu. Lagarde “getiri eğrisi kontrolü” uygulamayacaklarını vurgulamıştı. Ancak ECB’nin tahvil alımını hızlandıracak olması, tahvil piyasasından çıkışları yavaşlatarak borçlanma maliyetlerine etki eden getirilerin de gerilemesine neden olmuştu.

“Yükseliş doları destekler”

İsviçre merkezli Credit Suisse 10 yıllıkta getirinin önce yüzde 1,82’ye sonrasında yüzde 2’ye kadar yükselebileceğini bunun da doları destekleyeceğini öngörüyor. Londra merkezli Credit Agricole G10 Forex Araştırmaları Direktörü Valentin Marinov da tahvildeki yükselişin doları düşük getirili Euro, yen ve İsviçre frangı gibi para birimlerine karşı yükselteceği görüşünde.