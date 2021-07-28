ABD tahvilinde reel getiri tarihi diplerde

Hilal SARI

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) iki günlük Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı öncesinde düşüşe geçen ABD gösterge tahvil getirileri ABD’de ve dünyada ekonomik büyümenin tekrar tehlikeye girebileceği endişesiyle düşüşünü sürdürüyor. Gösterge tahvil getirilerinde yükseliş beklenirken düşüş gerçekleşmesi birçok yatırımcıyı şaşırtıyor. Uzmanların genel kanısı ise şöyle: İyileşme iyimserliği ile Delta varyantıyla artan vakaların büyümeye tekrar gölge etmesi arasında daha önce görülmemiş tahvil hareketleri yaşanıyor.

Gösterge tahvil reel getirileri tarihi dipleri gördü

Japonya’nın en büyük bankası MUFG ABD Makro Stratejiler Direktörü George Goncalves, sadece ABD’de değil Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde de şirketlerin borçlanma maliyetleri için önemli bir gösterge olan 10 yıllık ABD Hazine tahvilinin getirisinin düşmeye devam etmesini “teknik temellere” bağlıyor. Dün itibariyle 10 yıllık ABD tahvilinin getirisi yüzde 1,229 düzeyine kadar geriledi. Financial Times tarafından yapılan bir analize göre göserge tahvilin reel getirisi ise - Fed öncesi enflasyon beklentilerinin çok hafif düşmesi, artan vakalar ve büyümeye ilişkin endişelerin etkisiyle - eksiye indi. 10 yıllık ABD tahvilinin reel getirisi yüzde eksi 1,127’ye kadar gerileyerek daha önce hiç görmediği bir düzeye inmiş oldu.

Euro Bölgesi’nde de durum farklı değil. Euro Bölgesi tahvillerinin reel getirisi de hafta başında tüm zamanların en düşük düzeyine indi ve eksi yüzde 1,65 düzeyini gördü.

Tahvilden kaçanlar diğer varlıklara ralli yaptırabilir

Negatif tahvil getirileri özellikle emeklilik fonları gibi büyük finansal yatırımı olan kuruluşlar için büyük sorun oluşturabilir ve uzun vadeli yatırımcılar getiri arayışında zaten rekor düzeylerdeki hisse piyasalarına girmekte zorlanabilir. Dolayısıyla tahvillerde reel getirilerin negatife düşmesinin yatırımların başka varlık sınıflarına kayabileceğine işaret ediyor.

Geçtiğimiz yıl tahvil getirileri rekor düşük düzeylere gerilediğinde altından hisse piyasalarına birçok varlık sınıfında ralli yaşanmıştı.

Yarın açıklanacak büyüme verisi önemli

ABD’nin 2. çeyrekte ne hızda büyüdüğü de yarın açıklanacak öncü GSYH verisiyle anlaşılacak. Fed’in yapacağı açıklamada Delta varyantının büyümeye yönelik risklerine değinilmesi beklenirken, ABD ekonomisinin rekor yüzde 6,4’lük büyümesinin ardından 2. çeyrekteki seyri merkez bankasının gelecek politikaları için belirleyici verilerden.

İsviçre merkezli yatırım bankası Credit Suisse’in ABD Hisse Stratejileri Direktörü Jonathan Golub, Bloomberg TV’ye verdiği demeçte, “Pandemiden çıkış dönemi ne kadar uzarsa uzasın, bu 1 yıl da olabilir 2, 3, 4 veya 5 yıl da, ancak nihayetinde eski büyüme ve enflasyon trendine dönülecektir. Fed, enflasyonun geçici olduğu konusunda haklı” diyerek, büyümenin iyileşmeyle birlikte tekrar eski düşük trendine geri dönmesini beklediklerini vurguladı.

ABD merkezli JPMorgan’ın İngiltere’deki vakalarla ilişkin değerlendirmesi de Golub’un dediklerini destekliyor. Banka İngiltere’de vakaların son bir haftada sert düşmesini “zirvenin geride bırakıldığı” şeklinde yorumluyor ve bunun yeniden açılmaya ilişkin tüm sektörlerin olumlu etkileneceği bir dönemin sinyali olabileceğine işaret ediyor.

Goldman Sachs ise ABD’ye ilişkin büyüme tahminini düşürerek kısa vadede hizmet sektörünün tam anlamıyla iyileşebilmesi için virüs endişelerinin tamamen geçmesi ve ofise dönüşlerin başlaması gerektiğini vurguladı. Banka notunda bu değerlendirmesine “Ancak görünen o ki, bu süreç beklediğimizden daha uzun sürecek” ifadeleriyle devam ediyor.

IMF, Türkiye’nin büyüme tahminini %5,8’e düşürdü

Uluslararası Para Fonu, güncellediği Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nda Türkiye ekonomisi için 2021 büyüme beklentisini yüzde 6’dan 5,8'e düşürdü. Küresel ekonomide bu yıl için yüzde 6 büyüme tahminini koruyan kuruluş, 2022 beklentisini yüzde 4,4’ten 4,9’a yükseltti. Toparlanmada belirginleşen ayrışmaya da dikkat çekilen raporda, büyüme tahminleri gelişmiş ekonomiler için yukarı, gelişmekte olan ekonomiler için ise aşağı yönlü revize edildi. Uluslararası Para Fonu da (IMF) yeni varyantların küresel iyileşmeyi tehdit ettiğine vurgu yaptığı Küresel Ekonomik Görünüm raporunda zengin ülkelerin büyüme tahminlerini yükseltirken, Türkiye’nin de aralarında olduğu bazı gelişmekte olan ülkelerin büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etti. Türkiye için 2021 büyüme öngörüsünü yüzde 6’dan yüzde 5,8’e düşüren IMF, 2022 büyüme tahmini ise yüzde 3,5'ten yüzde 3,3'e düşürüldü. küresel ekonomk büyüme öngörüsünü yüzde 6 olarak tutarken, ABD için büyüme tahminini yüzde 6,4’ten yüzde 7’ye çıkardı. Endonezya, Malezya, Filipinler, Tayland ve Vietnam’a ilişkin büyüme tahminleri de artan COVID-19 vakaları nedeniyle düşürüldü. Asya için genel büyüme öngörüsünü yüzde 7,5’e (1,1 puan) düşüren IMF, varyantların yeni kısıtlamalarla sonuçlanabileceğini ve ekonomik faaliyetleri tekrar sınırlayabileceğini belirtiyor.

Aşı karşıtlığı küresel büyümeden 0,8 puan silebilir

IMF, yüksek aşı karşıtlığı oranları nedeniyle bu yıl hem gelişmekte olan hem gelişen ekonomilerin potansiyel GSYH’lerinden 0,8 puan silinebileceğini öngörüyor.