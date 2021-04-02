ABD tarım dışı istihdamda güçlü artış

ABD Çalışma Bakanlığı mart ayına ilişkin istihdam raporunu açıkladı. Verilere göre, ülkede tarım harici sektörlerde istihdam, ocakta 448 bin kişi arttı ve 916 bine yükseldi Piyasa beklentilerinin oldukça üzerinde açıklanan kalan tarım dışı istihdam verisinin, söz konusu dönemde 179 bin kişi artması tahmin ediliyordu.

COVID-19 salgınında artan vaka sayıları ve sıkılaştırılan önlemlerin etkisiyle geçen yılın sonunda azalış gösteren istihdam, mart ayında toparlanmaya devam etti.

Bu dönemde istihdam artışının en çok görüldüğü sektörler, konaklama, kamu ve özel eğitim ile inşaat oldu.