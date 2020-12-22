ABD Temsilciler Meclisi ve Senato, 900 milyar dolarlık destek paketini onayladı

ABD Temsilciler Meclisi, 900 milyar dolar büyüklüğündeki yardım paketini, federal hükümetin gelecek 9 ayda fonlanmasına yönelik 1,4 milyar dolarlık harcama tasarısı ile birlikte kabul etti.

Harcama tasarısını ve yardım paketini bir araya getiren tasarı için iki oylama yapıldı. Savunma ve iç güvenlik için harcama bölümü 85'e karşı 327 oyla, diğer tedbirler ise 53'e karşı 359 oyla kabul edildi.

ABD'de Temsilciler Meclisi'nin ardından Senato da 892 milyar dolar büyüklüğündeki koronavirüs yardım paketine onay verdi. 1,4 trilyon dolar büyüklüğündeki federal harcama tasarısı ile birlikte kabul edilen koronavirüs yardım paketi imzalanmak üzere Başkan Donald Trump'a gönderildi.

Kişi başına 600 dolar verilecek



Kabul edilen yardım paketi Amerikalılara tek seferlik olmak üzere kişi başına 600 dolar verilmesini, işsizlik ödemelerinin haftalık 300 dolar artırılmasını ve işletmelerin desteklenmesi için Maaş Çeki Koruma Programı çerçevesinde 300 milyar dolar verilmesini içeriyor.



Senato'nun da tasarıyı kısa süre içinde oylayarak imzalanmak üzere Başkan Donald Trump'a göndermesi bekleniyor.