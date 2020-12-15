ABD Ticaret Odası, Kongre'yi sınırlı da olsa bir yardım paketini geçirmeye çağırdı

Hızla yardım edilmezse on binlerce küçük işletmenin kapanmak zorunda kalacağını belirten ABD Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Neil Bradley, "Kısmi bir anlaşma, hiç anlaşma olmamasından daha iyidir" dedi.

Bradley, Kongre'nin yıl sonundan önce küçük işletmelere, kar amacı gütmeyen kuruluşlara yardım sağlamasının, işsizlik programlarını uzatmasını, okullara ve gündüz bakım evlerine fon sağlamasının ve aşılama programlarına destek vermesinin zorunluluk olduğunu vurguladı.