ABD TÜFE, temmuzda da düşmedi



Küresel piyasada tüm oyuncuların adeta kilitlendiği ABD temmuz enflasyon verisi beklentilerin aksine yüzde 5,4 düzeyinden yüzde 5,3’e gerilemedi ve temmuzdaki düzeyinden değişmedi.

Aylık verilerde düşüş, Fed’in geçici söylemini destekliyor



Temmuz ayı aylık TÜFE verisi beklentiler doğrultusunda haziran ayındaki yüzde 0,9 düzeyinden yüzde 0,5’e geriledi. Çekirdek TÜFE’de ise aylık yükselişin yüzde 0,4 olması beklenirken, veri yüzde 0,3 geldi.

Fed Başkanı Jerome Powell, son aylarda yaptığı birçok açıklamada yüksek enflasyondan endişe eden tüm oyunculara “bu enflasyon geçici” demiş, pandeminin geçici etkilerinin hafiflemesiyle enflasyonda tekrar düşüş görüleceğini söylemişti.

Çekirdek TÜFE temmuzda beklentilere paralel hazirandaki yüzde 4,5 düzeyinden yüzde 4,3’e gerilese de, manşet verinin beklentilerin üzerinde gelmesi dolar endeksinde hafif bir gerilemeye neden oldu.



COVID-19 pandemisinden çıkış Delta varyantının vakaları tüm dünyada artırmasıyla birlikte tekrar tehlikeye girmeye başladığı bir dönemde, küresel piyasalar büyük merkez bankalarının parasal destekleri için kritik öneme sahip enflasyon verilerine odaklandı.



Veri öncesi dolar endeksi bir yılın en yüksek düzeylerine doğru harekete geçmiş ve euro/dolar paritesini 1,17 sınırına kadar geriletmişti. Beklentilerin üzerinde gelen verinin ardından parite tekrar güçlenerek TSİ 15:33 itibariyle 1,1734 düzeyine kadar yükseldi.



Dolar endeksi Delta varyantına ilişkin endişeler ve ABD’de güçlü seyreden enflasyonun ABD Merkez Bankası’nın (Fed) beklenenden daha erken tapering’e başlayacağı beklentisiyle veri öncesi 93,19 düzeyine kadar çıkarak 1 Nisan’dan bu yana en yüksek düzeyini gördü. Veri sonrası ise endeks 93 düzeyinin altına inse de TSİ 15:34’te tekrar 93’ün hemen üzerinden işlem gördü.



Veri öncesi dünya genelinde vaka artışları nedeniyle yüzde 0,60’a yakın yükseliş kaydeden spot altın TSİ 15:19’da 1.739 doların hemen altında işlem gördü. Gücünü Delta endişelerinden alan spot altın gün içinde 1.740 dolara kadar yükseldi ancak güçlü dolar altındaki yükselişleri sınırladı. Veri sonrasında ise altın TSİ 15:34’te 1.738’den işlem gördü.